Мировые цены на золото выросли на 30% за год. На российский рынок при этом попадают поддельные и контрабандные изделия из драгоценных металлов. Специалисты ломбарда проверяют изделия с помощью реактивов и отмечают, что определить реальную пробу золота может только специалист.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости золота. При покупке металла специалисты рекомендуют учитывать способ инвестирования и условия хранения. Если речь идет о монетах или слитках, лучше не вскрывать упаковку и сохранять документы, подтверждающие их происхождение.

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