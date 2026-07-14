"Деньги 24": часть кофеен в Москве может закрыться из-за перенасыщения рынка

Часть кофеен в Москве может закрыться из-за перенасыщения сектора общепита. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, россияне стали реже посещать кафе, рестораны и заведения быстрого питания. Потребители чаще сокращают необязательные расходы, а готовая еда из супермаркетов и сервисы доставки становятся альтернативой общепиту.

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