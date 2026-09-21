21 сентября, 22:45Экономика
На Московском финансовом форуме обсудили введение НДС на операции через СБП
На Московском финансовом форуме обсуждали возможное введение НДС на операции через СБП. Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил, что речь идет не о переводах между людьми, а о комиссии, которую получают банки: если при эквайринге она составляет около 2%, то через СБП – 0,5%.
С 2006 года НДС с банковских комиссий не взимался, но теперь эту практику планируют распространить и на СБП. По словам эксперта, это дополнительный налог на прибыль банков, а не на обычных пользователей, и, поскольку банковский сектор показывает гигантскую прибыль (свыше 3 триллионов рублей), такие меры выглядят логично.
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