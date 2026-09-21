Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 22:45

Экономика

На Московском финансовом форуме обсудили введение НДС на операции через СБП

На Московском финансовом форуме обсудили введение НДС на операции через СБП

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 сентября

Собянин: Москва за год оказала помощь порядка 60 регионам страны

Власти РФ и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом

В рамках Московского финансового форума пройдут 16 тематических сессий

Московский финансовый форум проходит в "Манеже"

Собянин: на Москву приходится больше пятой части всех инвестиций в основной капитал в РФ

"Деньги 24": американский инвестбанк признал, что не может спрогнозировать цену на нефть

Собянин заявил о беспрецедентной активности общества на прошедших выборах

"Деньги 24": россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за 2025 год

На Московском финансовом форуме обсуждали возможное введение НДС на операции через СБП. Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил, что речь идет не о переводах между людьми, а о комиссии, которую получают банки: если при эквайринге она составляет около 2%, то через СБП – 0,5%.

С 2006 года НДС с банковских комиссий не взимался, но теперь эту практику планируют распространить и на СБП. По словам эксперта, это дополнительный налог на прибыль банков, а не на обычных пользователей, и, поскольку банковский сектор показывает гигантскую прибыль (свыше 3 триллионов рублей), такие меры выглядят логично.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоНаиль ГубаевЕвгений Беляков

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика