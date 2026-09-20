Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую гражданскую активность и отметил, что выборы в столице прошли на достойном уровне. Об этом мэр заявил во время видеоконференции, на которой "Единая Россия" подвела предварительные итоги голосования.

Собянин сообщил о рекордной явке в Москве и заявил, что жители столицы консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной России. По его словам, предварительные результаты показывают укрепление позиций партии как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.

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