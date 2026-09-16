"Деньги 24": в РФ новый закон урегулирует финансовые взаимоотношения маркетплейсов

Новый закон, который подготовили в правительства в рамках пакета мер о торговле на маркетплейсах, должен урегулировать финансовые взаимоотношения между площадками и селлерами.

Сейчас маркетплейсы часто используют "право сильного": могут несколько месяцев не перечислять полученные от покупателей деньги. В правительстве считают, что этот срок нужно ограничить и он не должен превышать 30 дней с момента продажи товара.

Что изменится для площадок, продавцов и покупателей в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

