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16 сентября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": в РФ новый закон урегулирует финансовые взаимоотношения маркетплейсов

"Деньги 24": в РФ новый закон урегулирует финансовые взаимоотношения маркетплейсов

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Новый закон, который подготовили в правительства в рамках пакета мер о торговле на маркетплейсах, должен урегулировать финансовые взаимоотношения между площадками и селлерами.

Сейчас маркетплейсы часто используют "право сильного": могут несколько месяцев не перечислять полученные от покупателей деньги. В правительстве считают, что этот срок нужно ограничить и он не должен превышать 30 дней с момента продажи товара.

Что изменится для площадок, продавцов и покупателей в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

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Программа: Деньги 24
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