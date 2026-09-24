24 сентября, 08:30Транспорт
Отечественная продукция заняла две трети российского автомобильного рынка
Доля отечественной продукции на российском автомобильном рынке уже составляет две трети и продолжает расти. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, повышение утильсбора помогает привлекать инвесторов и развивать производство внутри страны.
Около 20 автопроизводственных площадок, ранее оставленных западными инвесторами, сейчас работают. В Минпромторге считают, что повышение ставок способствует развитию отечественного автопрома, созданию совместных промышленных проектов и локализации производства.
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