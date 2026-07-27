Минпромторг предложил ввести бесплатную парковку для владельцев новых отечественных авто

Владельцы новых автомобилей отечественного производства смогут в течении года парковаться бесплатно, такую инициативу рассматривают в Минпромторге. Идея была поддержана на высоком уровне. В ведомстве уже составляют список моделей авто, которые станут участниками программы.

Вместе с тем Минтранс разрабатывает новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Такие места появятся у школ, поликлиник, детских садов и торговых центров. Всего на голосование представили 7 эскизов. Выбрать самый понятный знак можно до 14 августа.

Также сервис "Велобайк" снизил стоимость популярного тарифа "Сезон" почти в три раза, до 299 рублей вместо 999. Предложение дает право на неограниченное число поездок с бесплатным стартом до конца теплого сезона.

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