"Московский патруль": кикшеринговые сервисы ежедневно следят за самокатами и нарушителями

В Москве специалисты кикшеринговых сервисов ежедневно следят за исправностью электросамокатов и порядком на парковках. Сотрудники проверяют состояние техники, восстанавливают поврежденные номерные знаки и доставляют самокаты на места максимального спроса.

За нарушениями пользователей также следят специальные сотрудники, а сами сервисы могут выписывать штрафы и блокировать аккаунты. Подробнее – в программе "Московский патруль".