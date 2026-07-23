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23 июля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": кикшеринговые сервисы ежедневно следят за самокатами и нарушителями

"Московский патруль": кикшеринговые сервисы ежедневно следят за самокатами и нарушителями

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В Москве специалисты кикшеринговых сервисов ежедневно следят за исправностью электросамокатов и порядком на парковках. Сотрудники проверяют состояние техники, восстанавливают поврежденные номерные знаки и доставляют самокаты на места максимального спроса.

За нарушениями пользователей также следят специальные сотрудники, а сами сервисы могут выписывать штрафы и блокировать аккаунты. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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