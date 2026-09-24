Экономист Масленников: рост утильсбора приведет к удорожанию подержанных авто в РФ

Рэпер Тимати заплатил рекордный для России утилизационный сбор за новый автомобиль – 244 миллиона рублей, утверждают СМИ. При этом ранее Минпромторг анонсировал повышение этого налога на 10–20% с 1 января 2027 года. Как ситуация отразится на авторынке, разбиралась Москва 24.

"Понты будут стоять в гараже и гнить"

Фото: телеграм-канал Baza

Рэпер Тимати приобрел автомобиль Bugatti W16 Mistral почти за 500 миллионов рублей и выплатил рекордный для России утилизационный сбор в 244 миллиона, утверждает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, элитную машину ввезли в страну из Европы через Киргизию. Растаможили спорткар 18 августа, а 28-го машина получила российскую регистрацию. На ней установлены номера "777" со старым московским кодом региона "77".

Концертный директор певца Надежда Тангиян отказалась обсуждать с журналистами подробности этой покупки. При этом депутат Госдумы VIII созыва Виталий Милонов назвал такой поступок в нынешнее время безнравственным, сообщает "Газета.ру".





Виталий Милонов депутат Госдумы VIII созыва Не тем надо хвастаться. Я не считаю, что он настолько уж плохой, что только Bugatti за полмиллиарда может его скрасить. Будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже. И все, понты будут стоять в гараже и гнить.

При этом вопрос утильсбора волнует россиян и вне контекста звездных авто. Ранее в Минпромторге сообщили, что с 1 января 2027 года платеж повысится на 10–20%, а итоговая сумма будет зависеть от конкретного автомобиля. Это очередной этап долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году, уточнили в ведомстве.



Утилизационный сбор – это разовый платеж, который берут с тех, кто импортирует, производит или покупает автомобиль, за переработку машины после эксплуатации. Каждый год он растет, и индексация продолжится до 2030 года.



В министерстве объяснили, что ставки повышают постепенно, чтобы условия для инвестиций и производства в России стали более предсказуемыми. Такая политика уже дала результат – выпуск машин возобновился почти на всех автозаводах, которые ранее покинули иностранные производители.





из сообщения пресс-службы Минпромторга В части легкового автомобилестроения у нас в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей – от самых бюджетных до класса люкс (в том числе Haval, Tenet, Volga, "Москвич", Evolute, "Атом", Sollers, Senat). Еще десятки российских брендов занимают сегменты коммерческого и общественного транспорта.

В Минпромторге также заявили, что за восемь месяцев 2026 года доля отечественной техники на рынке выросла до 63,5% – это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Цена должна быть разумной"

Повышение утилизационного сбора приведет к общему удорожанию автомобилей, спрогнозировал в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его мнению, как только вырастут цены на новые машины, увеличится спрос на подержанные, что потянет за собой их стоимость. Кроме того, активизируется автокредитование, которое и без того в текущем году показывает серьезные темпы.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий При принятии решения учитывалось еще одно обстоятельство: российский авторынок находится на рубеже смены поколений машин. По опросам, которые проводит, например, "Автостат", средний возраст автомобилей в собственности у эксплуатантов составляет около 15 лет.

Такое обстоятельство будет побуждать приобретать новые машины, поскольку поддержка старых за счет ремонтов становится все дороже и менее предсказуемой, предупредил он.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 назвал очередное повышение утильсбора плановой мерой. Ее ввели в том числе чтобы сделать отечественные авто более привлекательными для покупки.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Но чтобы эта цель работала, цена на российский автопром должна быть разумной по отношению к уровню благосостояния людей. К примеру, Lada Granta не должна стоить больше 1 миллиона рублей – тогда ее мог бы позволить себе обычный работник с зарплатой 50–100 тысяч.

По мнению эксперта, непростая ситуация происходит и с китайскими машинами. С одной стороны, иностранные компании, локализовавшие выпуск в России, могут получить компенсацию утилизационного сбора. С другой, для новых автопроизводителей, которые могли бы последовать такому примеру, эта мера больше не является значимым стимулом.

"Это связано с тем, что многие их автомобили приезжают в РФ с очень высокой маржой, которая заранее закладывается в стоимость", – объяснил Попов.

По мнению специалиста, ту же машину, что продается в России, в Китае можно купить заметно дешевле – примерно на треть, а иногда и в полтора раза.

"Хороший стимул"

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр заявил Москве 24, что из-за повышения утильсбора в какой-то момент многие импортные автомобили станут окончательно недоступны для людей со средним заработком. В таком случае гражданам нужно будет выбирать между машинами локализованных компаний или тех брендов, что давно выпускаются в РФ.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС В то же время повышение утилизационного сбора служит хорошим стимулом для организации выпуска иностранных марок в России. Именно это и произошло за последние пару лет: локализовались несколько производств, выпускающих в целом неплохие модели.

Однако Хайцеэр уточнил, что рост сбора на ввозимые автомобили постепенно приведет к удорожанию и того, что выпускается внутри страны.

