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03 октября, 09:30

Экономика

Красная икра нового улова подорожала до 20 тысяч рублей за килограмм

Красная икра нового улова подорожала до 20 тысяч рублей за килограмм

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Красная икра нового улова в России подорожала до 18–20 тысяч рублей за килограмм. За год цены, в зависимости от вида рыбы, выросли на 40–100%.

По оценкам Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, из нынешнего объема можно получить не более 2 тысяч тонн готовой икры, тогда как для годового спроса необходимо 12–15 тысяч тонн. Специалисты связывают снижение улова в том числе с изменением климата.

Ожидается, что максимальных значений цены достигнут в декабре. После Нового года стоимость может снизиться. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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