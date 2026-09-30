30 сентября, 11:45Экономика
Маркетплейсам в России дадут 10 дней на возврат денег за товары
Маркетплейсы в России обязали возвращать деньги не дольше 10 дней после возвращения товаров. Новое правило заработает с 1 октября.
Ранее онлайн-площадки сами решали, когда перечислить средства не состоявшемуся покупателю, однако вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
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