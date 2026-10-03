Первый эндоскопический центр Москвы отметил пятилетие. Он открылся на базе больницы имени Боткина, и за это время обследование здесь прошли более 225 тысяч пациентов.

Исследования проводят с использованием современного оборудования, в том числе 12 видеоэндоскопических систем. При необходимости небольшие полипы могут удалить во время процедуры, а полученный материал отправляют на исследование.

За 5 лет в центре выявили более 3,5 тысячи злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранних стадиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.