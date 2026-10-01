Вакцина от гриппа в этом сезоне включает три новых штамма

В этом сезоне в вакцине от гриппа обновили все три штамма. Поскольку они новые, вакцинация остается крайне актуальной, у большинства людей пока нет сформированного иммунного ответа к этим вариантам вируса. Об этом рассказал вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил, что дети заражаются чаще и приносят инфекцию домой, из-за чего она быстро распространяется внутри семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.