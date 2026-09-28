Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют в России с 1 октября

С 1 октября в России проиндексируют тарифы на коммунальные услуги. Итоговая сумма будет зависеть не только от установленного тарифа, но и от объема услуг.

По оценке экспертов, повышение тарифов позволит снизить риски аварий в сфере ЖКХ. Заметнее всего стоимость услуг может вырасти в регионах, где коммунальные сети сильно изношены и требуют модернизации. В их числе – Ставропольский край, Дагестан и Тамбовская область.

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