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28 сентября, 11:15

Общество

Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют в России с 1 октября

Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют в России с 1 октября

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С 1 октября в России проиндексируют тарифы на коммунальные услуги. Итоговая сумма будет зависеть не только от установленного тарифа, но и от объема услуг.

По оценке экспертов, повышение тарифов позволит снизить риски аварий в сфере ЖКХ. Заметнее всего стоимость услуг может вырасти в регионах, где коммунальные сети сильно изношены и требуют модернизации. В их числе – Ставропольский край, Дагестан и Тамбовская область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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