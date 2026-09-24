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24 сентября, 11:45

Общество

Врачи Склифа восстановили работу сердца пациента с помощью системы кровообращения

Врачи Склифа восстановили работу сердца пациента с помощью системы кровообращения

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Специалисты НИИ Склифосовского восстановили полноценную работу сердца с помощью системы вспомогательного кровообращения. Такие случаи в мировой практике являются исключениями. Три года назад пациенту с ослабленным сердцем было тяжело пройти даже 100 метров без одышки.

Пациент Арсен Аванесянц рассказал, что у него были приступы, инфаркт и инсульт. В 2023 году врачи имплантировали ему искусственный левый желудочек, насос из титана, который разработали в Склифе.

Изначально расчет был на то, что механическая поддержка поможет дождаться пересадки сердца, но за 2,5 года сердце постепенно восстановилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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