"Новости дня": российские ученые нашли способ борьбы с раком печени

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России нашли способ борьбы с раком печени. Разработан уникальный радиофармацевтический препарат, который действует точно в цель. Он будет применяться как для терапии рака, так и для устранения метастазов.

Медицина и фармацевтика остаются лидерами по числу патентов. Российские технологии замещают зарубежные лекарства и становятся востребованными за пределами страны.

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