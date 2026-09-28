Всплеск ОРВИ может произойти в Москве из-за теплой погоды и резких перепадов температур. Медики отмечают, что в таких условиях люди часто одеваются не по сезону, а организм может ослабнуть.

Специалисты также предупреждают о риске переохлаждения из-за отказа от головных уборов. По их словам, при температурных скачках вирусам проще проникнуть в организм из-за резкого расширения сосудов и последующего спазма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.