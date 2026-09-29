Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 11:30

Культура

"Мой район. Место встречи": Московская неделя моды с Екатериной Шпицей

"Мой район. Место встречи": Московская неделя моды с Екатериной Шпицей

Мюзикл "Укрощение строптивого" покажут в Театре на Мельникова

Представителей культурной индустрии столицы объединило заседание "Директорской ложи"

"Старик и море" вернулся на сцену Мастерской Петра Фоменко

Более 60 зарубежных представителей модной индустрии объединил BRICS+ Fashion Summit

"Интервью": Вильма Кутавичюте – о стиле и индивидуальности

"Интервью": Яна Бесфамильная – о новой коллекции

Более 150 мероприятий пройдут в рамках Московской книжной недели

Саммит моды БРИКС+ стартовал в "Зарядье"

Москвичей пригласили на книжную неделю

Праздник красоты, стиля, новых идей в одежде и технологиях – все это седьмая Московская неделя моды, которая проходит в столице. Одна из главных площадок с показами дизайнерских коллекций – Центральный выставочный зал "Манеж" в Тверском районе.

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" вместе с актрисой театра и кино Екатериной Шпицей зрители познакомятся с дизайнерами, узнают, что сейчас в моде и каким будет коллективный показ проекта "Сделано в Москве" с участием моделей из проекта "Московское долголетие".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
культурагородвидео

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика