"Мой район. Место встречи": Московская неделя моды с Екатериной Шпицей

Праздник красоты, стиля, новых идей в одежде и технологиях – все это седьмая Московская неделя моды, которая проходит в столице. Одна из главных площадок с показами дизайнерских коллекций – Центральный выставочный зал "Манеж" в Тверском районе.

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" вместе с актрисой театра и кино Екатериной Шпицей зрители познакомятся с дизайнерами, узнают, что сейчас в моде и каким будет коллективный показ проекта "Сделано в Москве" с участием моделей из проекта "Московское долголетие".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".