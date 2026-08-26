"Мой район. Место встречи": район Сокол с Ильей Зудиным

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о столичном районе Сокол. Вместе с музыкантом и солистом группы "Динамит" Ильей Зудиным зрители узнают, как район повлиял на его творческую судьбу и где в начале нулевых появилась идея создания группы.

Герои программы вспомнят историю экспериментальных домов района, расскажут о знаменитом комбинате бытового обслуживания и покажут места, связанные с писателем Александром Волковым.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".