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25 августа, 11:55

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"Улицы московские": Дубининская улица

"Улицы московские": Дубининская улица

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В советские годы эта улица словно стояла на стыке двух миров. По одну ее сторону был уютный район с тихими переулками, метро и вечно спешащими на пары студентами. А по другую – заводы и склады, стук колес и гудки паровозов. Одним словом – промзона. К какому из этих миров была ближе сама Дубининская, кажется, даже ее жители не сказали бы точно.

Почему улицу называли ледяным сердцем города? Как инженеры одного из местных заводов облегчили жизнь советским женщинам? И как в окрестностях этой улицы произошло одно из самых дерзких ограблений XX века?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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