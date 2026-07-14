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14 июля, 12:00

Город

"Улицы московские": Пречистенская набережная

"Улицы московские": Пречистенская набережная

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Пречистенская набережная меняла свой облик вместе с эпохами, но всегда оставалась одной из узнаваемых частей Москвы. Когда-то безымянный берег Москвы-реки получил свое нынешнее название. Здесь бывали известные люди, в том числе латиноамериканский команданте Че Гевара, а территория вокруг набережной когда-то получила необычное прозвище Волчья долина.

Почему местных жителей шокировали участники общества "Долой стыд"? Какие еще истории хранит это место?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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