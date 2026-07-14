"Улицы московские": Пречистенская набережная

Пречистенская набережная меняла свой облик вместе с эпохами, но всегда оставалась одной из узнаваемых частей Москвы. Когда-то безымянный берег Москвы-реки получил свое нынешнее название. Здесь бывали известные люди, в том числе латиноамериканский команданте Че Гевара, а территория вокруг набережной когда-то получила необычное прозвище Волчья долина.

Почему местных жителей шокировали участники общества "Долой стыд"? Какие еще истории хранит это место?

Об этом – в программе "Улицы московские".

