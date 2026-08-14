Собянин: новый корпус школы № 1517 откроется 1 сентября

Новый корпус школы № 1517 построили на улице Генерала Глаголева в Хорошёво-Мнёвниках. Его осмотрел Сергей Собянин. Четырехэтажное здание рассчитано на 400 учеников 10–11-х классов. Построили его по индивидуальному проекту с лабораторно-исследовательскими комплексами для практических занятий.

Особое внимание уделят изучению математики, физики, биологии, химии и информатики. В распоряжении учеников также IT-полигон, медиатека и спортзал. В школе будут работать секции по волейболу, футболу, бадминтону, тхэквондо и шахматам. Занятия в новом здании начнутся 1 сентября.

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