Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 16:30

Культура

Москвичам рассказали о главных премьерах нового театрального сезона

Москвичам рассказали о главных премьерах нового театрального сезона

Первый московский печатный букварь издали 392 года назад

Чебурашка отмечает день рождения 20 августа

Певица Любовь Успенская выступит на ВДНХ 20 августа

Фестиваль "День Индии" стартует в Москве 20 августа

"Сити": выставка "Триумф. Избранное"

"Сити": выставка "СВОЯСИ. Традиции будущего" открылась в Историческом музее

Историк Ангелос Ханиотис раскритиковал "Одиссею" Кристофера Нолана

Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 19 августа

Первая премьера в театре Гоголя состоится 8 и 9 сентября

Театральный сезон 2026/27 в Москве стартует с новыми постановками и совместными проектами крупнейших площадок. Об этом рассказала главный редактор проекта "Сити" Евгения Смурыгина.

С 1 по 8 сентября Театр имени Ермоловой и театр-кабаре CRAVE представят совместный проект – специальную версию оперетты "Сильва". На сцену кабаре выйдет художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Для зрителей подготовили декорации в эстетике Сальвадора Дали и костюмы с отсылками к стилю Эльзы Скиапарелли.

В Большом театре среди ближайших премьер заявлена опера "Мадам Баттерфляй", а Театр Наций представит российско-китайский спектакль "Тихий Дон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгения Смурыгина

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика