Москвичам рассказали о главных премьерах нового театрального сезона

Театральный сезон 2026/27 в Москве стартует с новыми постановками и совместными проектами крупнейших площадок. Об этом рассказала главный редактор проекта "Сити" Евгения Смурыгина.

С 1 по 8 сентября Театр имени Ермоловой и театр-кабаре CRAVE представят совместный проект – специальную версию оперетты "Сильва". На сцену кабаре выйдет художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Для зрителей подготовили декорации в эстетике Сальвадора Дали и костюмы с отсылками к стилю Эльзы Скиапарелли.

В Большом театре среди ближайших премьер заявлена опера "Мадам Баттерфляй", а Театр Наций представит российско-китайский спектакль "Тихий Дон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.