"Улицы московские": Бауманская улица

Бауманская улица в Москве напоминает шкатулку с секретом. Каждый шаг по ней сулит неожиданности. Бывшая когда-то настоящим "городом в городе" Бауманская веками хранит настоящие сокровища, а также подвохи, ребусы, загадки и просто чудеса.

Что за страсть влекла императора Петра I в Немецкую слободу? Как "духовная пища" насыщала студентов Бауманки? Кто защищал местную детвору от уличных хулиганов? Что стало мерилом величия художников?

Об этом – в программе "Улицы московские".