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24 августа, 11:25

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"Мой район. Место встречи": район Печатники с Андреем Державиным

"Мой район. Место встречи": район Печатники с Андреем Державиным

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о районе Печатники. Вместе с певцом, музыкантом и композитором Андреем Державиным зрители прогуляются по знакомым ему улицам и местам, которые вдохновляли его на творчество.

Эксперты покажут современные производства Печатников и расскажут о технологиях и изобретениях, над которыми работают предприятия района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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