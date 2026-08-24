"Мой район. Место встречи": район Печатники с Андреем Державиным

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о районе Печатники. Вместе с певцом, музыкантом и композитором Андреем Державиным зрители прогуляются по знакомым ему улицам и местам, которые вдохновляли его на творчество.

Эксперты покажут современные производства Печатников и расскажут о технологиях и изобретениях, над которыми работают предприятия района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".