24 августа, 11:25Город
"Мой район. Место встречи": район Печатники с Андреем Державиным
В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о районе Печатники. Вместе с певцом, музыкантом и композитором Андреем Державиным зрители прогуляются по знакомым ему улицам и местам, которые вдохновляли его на творчество.
Эксперты покажут современные производства Печатников и расскажут о технологиях и изобретениях, над которыми работают предприятия района.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".