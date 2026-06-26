"Мой район. Место встречи": район Аэропорт с Андреем Градовым

В новом выпуске вместе со звездой фильма "Берегите женщин" Андреем Градовым зрители прогуляются по местам его детства в районе Аэропорт. Артист расскажет о знаменитых соседях по кооперативному Дому актеров, среди которых был композитор Микаэл Таривердиев.

В программе также вспомнят работу Андрея Градова над озвучиванием героев латиноамериканских сериалов в 1990-х годах. Кроме того, участники выпуска обсудят возможности проектов "Московское долголетие" и "Спортивные выходные", которые доступны жителям столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".