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26 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Аэропорт с Андреем Градовым

"Мой район. Место встречи": район Аэропорт с Андреем Градовым

Последние приготовления к общегородскому выпускному начались на ВДНХ

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На ВДНХ 26 июня пройдет самый масштабный общегородской школьный выпускной в истории

В новом выпуске вместе со звездой фильма "Берегите женщин" Андреем Градовым зрители прогуляются по местам его детства в районе Аэропорт. Артист расскажет о знаменитых соседях по кооперативному Дому актеров, среди которых был композитор Микаэл Таривердиев.

В программе также вспомнят работу Андрея Градова над озвучиванием героев латиноамериканских сериалов в 1990-х годах. Кроме того, участники выпуска обсудят возможности проектов "Московское долголетие" и "Спортивные выходные", которые доступны жителям столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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