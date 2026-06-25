"Мой район. Место встречи": район Вешняки с Аленой Бабенко

Вешняки – район Москвы, где история соседствует с современным городским комфортом. Здесь находится усадьба Кусково – один из ярких памятников русского барокко, а рядом с домами летом работают открытые бассейны для отдыха и занятий спортом.

В новом выпуске программы зрители вместе с заслуженной артисткой России Аленой Бабенко отправятся в район ее юности и первых профессиональных шагов. Вместе с историками и экспертами они узнают историю района, секреты старинной усадьбы, а также разберутся, как развивалась культура плавания и парикмахерское искусство в Москве.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".