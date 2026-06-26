Выпускники могут подобрать вузы под свои баллы ЕГЭ с помощью МЭШ

С помощью Московской электронной школы (МЭШ) 11-классники могут подобрать вузы под свои баллы. В разделе "Портфолио учащегося" для каждого выпускника сформирована персональная подборка. Она составлена на основе результатов ЕГЭ.

В подборке собрано все, что важно при поступлении: количество бюджетных и платных мест, проходные баллы, статистика за прошлый год, а также адреса и контакты учебных заведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.