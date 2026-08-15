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15 августа, 03:25

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"Новости дня": детеныш лесного северного оленя родился в Московском зоопарке

"Новости дня": детеныш лесного северного оленя родился в Московском зоопарке

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"Новости дня": детеныш капибар впервые вышел на прогулку в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые за несколько лет произошло пополнение в семействе лесных северных оленей. Первые месяцы жизни олененок провел в "тихом режиме" под присмотром зоологов, чтобы окрепнуть и привыкнуть к окружающему миру.

Детеныш вовсю пробует взрослую еду. В его рационе, помимо материнского молока, постепенно появляются свежая трава, ветки и любимое лакомство северных оленей – ягель. Подробнее – в программе "Новости дня".

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