"Новости дня": детеныш лесного северного оленя родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые за несколько лет произошло пополнение в семействе лесных северных оленей. Первые месяцы жизни олененок провел в "тихом режиме" под присмотром зоологов, чтобы окрепнуть и привыкнуть к окружающему миру.

Детеныш вовсю пробует взрослую еду. В его рационе, помимо материнского молока, постепенно появляются свежая трава, ветки и любимое лакомство северных оленей – ягель. Подробнее – в программе "Новости дня".