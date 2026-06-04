"Мой район. Место встречи": район Раменки с Родионом Газмановым

Раменки – один из уютных уголков города, буквально утопающий в зелени. Этот район приобрел особую значимость для певца, актера и музыканта Родиона Газманова.

В выпуске расскажут, как формировался облик Раменок: от генплана до академгородка. Также зрители узнают, кто и как изучает погоду, а главное, насколько точно можно предсказать метеорологические явления. Эксперты расскажут, какое лето ожидается в 2026 году, и какую роль городские парки играют в борьбе с жарой.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".