"Мой район. Место встречи": район Ховрино с Ольгой Хохловой

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" актриса Ольга Хохлова поделится впечатлениями о жизни в районе Ховрино и расскажет о своей творческой судьбе.

Москвовед проведет экскурсию по знаковым местам района, включая усадьбу "Грачевка" и место съемок фильма "Чародеи". Психолог и гостья из проекта "Московское долголетие" расскажут о гармоничных отношениях между поколениями.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".