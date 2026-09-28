"Старик и море" вернулся на сцену Мастерской Петра Фоменко

"Старик и море" вновь показывают на сцене Мастерской Петра Фоменко. Премьера спектакля состоялась прошлой осенью, теперь постановка перешла в новый сезон. Режиссер Иван Шалаев отказался от линейного повествования и оставил минимум реквизита и декораций, чтобы сосредоточиться на поединке героя с огромной рыбой.

Исполнитель роли Старика Анатолий Горячев рассказал, что мечтал о постановке этой истории 10–15 лет. Актер Владислав Ташбулатов отметил, что спектакль построен на ассоциациях и каждый зритель может увидеть в нем свою историю.

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