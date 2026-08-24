Эксперт Бархота: цены на бьюти-услуги в России выросли до 30% из-за зависимости от импорта

В России закрываются салоны красоты: за полгода количество ликвидированных компаний выросло на 52,5%, подсчитали аналитики. Почему на рынке сложились такие условия и о чем нужно помнить при выборе "домашних" мастеров, разбиралась Москва 24.
"Взросление" рынка?
Салоны красоты начали массово закрываться в России, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса "Контур.Фокус". По подсчетам аналитиков, с января по июль количество ликвидированных компаний выросло на 52,5% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 12,3 тысячи. В то же время число новых регистраций сократилось на 16,1% – до 13 тысяч организаций.
Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов объяснил журналистам сложившуюся ситуацию переходом многих предпринимателей с патентной системы налогообложения на уплату НДС. С января 2026 года порог выручки, при котором необходимо отдавать этот налог, снизили с 60 до 20 миллионов рублей в год, что привело к росту нагрузки на небольшие компании. На этом фоне мастера все чаще переходят в коворкинги и оформляют статус самозанятых, подчеркнул представитель отрасли.
Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова подтвердила в беседе с изданием, что в текущих условиях открытие нового бизнеса практически невозможно. По ее мнению, усиление налоговой нагрузки приводит к тому, что теряется та часть индустрии, которая платит налоги и работает "в белую".
В свою очередь, основатель сети барбершопов Василий Михайлов подчеркнул, что в нынешних реалиях салоны без четкой экономической модели, сильной команды и стабильной клиентской базы оказываются в крайне уязвимом положении. Также клиенты стали внимательнее относиться к стоимости услуг. Однако дальнейшее сокращение рынка он объяснил не кризисом отрасли, а ее "взрослением": на рынке останется меньше случайных проектов и больше устойчивых, системных игроков.
Что касается цен, согласно данным "Платформы ОФД", с января по июль 2026 года число чеков в салонах красоты снизилось на 4%, однако медианный чек при этом вырос на 10% и составил 1,9 тысячи рублей.
Сильное подорожание?
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что инфляция на рынке бьюти-услуг выше потребительской и из-за большой зависимости от импорта могла составить 20–30%.
"Это вызвало рост цен на услуги, и часть потребителей (30–40%) начали искать более дешевые аналоги", – рассказал он.
Кроме того, стал популярен вариант обращения к знакомым мастерам, работающим как самозанятые на дому.
"Если спектр услуг широкий и плотный, экономия может составить 50–70% от прежних расходов. Для ситуативных мероприятий (маски, массаж) экономия – 30–40%. Для стандартного набора (маникюр, педикюр, стрижка, окраска) – не меньше 50%", – привел расчеты эксперт.
Однако для сложных услуг на дому, которые проходят на грани с медицинским вмешательством, попытка сэкономить может стоить жизни, напомнил Бархота.
Нюансы "домашних" мастеров
В текущей ситуации доходы бьюти-бизнеса сильно упали, рассказала Москве 24 руководитель салона красоты Светлана Трофимова.
"Части салонов удалось поднять цены на 15–20% и не закрыться, но это редкость, коснувшаяся малого спектра услуг. Некоторые посетители перестали ходить, но в целом поток держится, люди относятся к росту стоимости услуг с пониманием. При этом некоторые коллеги подняли цены гораздо выше, и клиенты, которым стало дорого у них, нашли альтернативу в других салонах", – рассказала она.
По словам представителя индустрии, сильнее всего дорожают услуги врача-косметолога, что связано с увеличением стоимости препаратов. Также повысилась стоимость услуг парикмахеров – на 20% в зависимости от цены красителей.
Выбирая услуги того же маникюра на дому, эксперт посоветовала уделять внимание стерилизации инструментов. В бытовых условиях редко используют сухожаровые шкафы из‑за их высокого энергопотребления и характерного резкого запаха во время работы. Однако существуют альтернативные устройства. Главное, чтобы клиент мог убедиться: инструменты прошли необходимую обработку, как минимум их продезинфицировали антисептиком.
"Мастера на дому часто покупают самые дешевые гели, а клиенты не знают нужную марку. КНР и Корея сейчас предлагают много продукции, но большинство посетителей не отличают материалы, при этом китайские привлекают специалистов только дешевизной. Поэтому лучше заранее узнать у домашнего мастера, на каких материалах он работает, и посоветоваться с предыдущим специалистом. Тот, кто заинтересован в клиентуре, все расскажет", – пояснила Трофимова.
Она также добавила, что у мастера-парикмахера обязательно должны быть чистые инструменты. Те же чужие волосы в расческе – сигнал, что нужно сиюминутно встать и уйти.
Рекомендация от знакомых значительно повышает доверие к мастеру. В то же время визит к совершенно незнакомому специалисту стоит отложить, лучше сначала собрать о нем больше информации, резюмировала Трофимова.
Ранее специалисты предупреждали в разговоре с Москвой 24, что маникюр при недостаточной обработке инструментов или несоблюдении правил ухода может привести к серьезным последствиям. Подолог Дарья Волкова поясняла, что сама по себе процедура не опасна при использовании стерильных инструментов и правильной обработке порезов. Однако мелкие раны могут возникнуть как из-за низкой квалификации мастера, так и индивидуальных особенностей кожи клиента. В случае повреждения мастер обязан обработать его по нормативам: неспиртовым антисептиком, затем бетадином и наложить стерильную повязку, а также предупредить клиента о необходимости повторять обработку дома в течение трех дней.
Врач-хирург Василина Лесовик отмечала, что порез может нагнаиваться, развиваясь в кожную панарицию, а при отсутствии лечения инфекция способна распространиться глубже, вплоть до костной панариции. В тяжелых случаях не исключена потеря пальца. При появлении нагноения необходимо сразу обратиться к хирургу: в 90% случаев требуется вскрытие очага и удаление содержимого. Сроки восстановления зависят от индивидуального состояния здоровья, рассказала эксперт.