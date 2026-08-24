Эксперт Бархота: цены на бьюти-услуги в России выросли до 30% из-за зависимости от импорта

В России закрываются салоны красоты: за полгода количество ликвидированных компаний выросло на 52,5%, подсчитали аналитики. Почему на рынке сложились такие условия и о чем нужно помнить при выборе "домашних" мастеров, разбиралась Москва 24.

"Взросление" рынка?

Салоны красоты начали массово закрываться в России, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса "Контур.Фокус". По подсчетам аналитиков, с января по июль количество ликвидированных компаний выросло на 52,5% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 12,3 тысячи. В то же время число новых регистраций сократилось на 16,1% – до 13 тысяч организаций.

Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов объяснил журналистам сложившуюся ситуацию переходом многих предпринимателей с патентной системы налогообложения на уплату НДС. С января 2026 года порог выручки, при котором необходимо отдавать этот налог, снизили с 60 до 20 миллионов рублей в год, что привело к росту нагрузки на небольшие компании. На этом фоне мастера все чаще переходят в коворкинги и оформляют статус самозанятых, подчеркнул представитель отрасли.



Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова подтвердила в беседе с изданием, что в текущих условиях открытие нового бизнеса практически невозможно. По ее мнению, усиление налоговой нагрузки приводит к тому, что теряется та часть индустрии, которая платит налоги и работает "в белую".

В свою очередь, основатель сети барбершопов Василий Михайлов подчеркнул, что в нынешних реалиях салоны без четкой экономической модели, сильной команды и стабильной клиентской базы оказываются в крайне уязвимом положении. Также клиенты стали внимательнее относиться к стоимости услуг. Однако дальнейшее сокращение рынка он объяснил не кризисом отрасли, а ее "взрослением": на рынке останется меньше случайных проектов и больше устойчивых, системных игроков.



По данным сервиса 2ГИС, в августе 2026 года количество косметологических клиник в городах-миллионниках за год сократилось на 2% и составило 19,6 тысячи учреждений. В то же время число парикмахерских осталось практически без изменений – 31,9 тысячи заведений, как и количество заведений ногтевого сервиса – 39,4 тысячи. При этом аналитики отметили рост числа салонов по уходу за ресницами и бровями, их стало на 3% больше (всего 33,1 тысячи), а количество барбершопов увеличилось на 10% и достигло 5 тысяч.



Что касается цен, согласно данным "Платформы ОФД", с января по июль 2026 года число чеков в салонах красоты снизилось на 4%, однако медианный чек при этом вырос на 10% и составил 1,9 тысячи рублей.



Сильное подорожание?

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что инфляция на рынке бьюти-услуг выше потребительской и из-за большой зависимости от импорта могла составить 20–30%.

"Это вызвало рост цен на услуги, и часть потребителей (30–40%) начали искать более дешевые аналоги", – рассказал он.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Спрос сжался, а стоимость и издержки снизить нельзя. Возникла сложная ситуация, предполагающая либо переформатирование моделей салонов, либо их закрытие или перепродажу. Две основные модели – массовый сегмент (большой поток, небольшая маржа) и премиальный (мало посетителей, крупная маржа) – оказались нежизнеспособными и находятся под давлением.

Кроме того, стал популярен вариант обращения к знакомым мастерам, работающим как самозанятые на дому.

"Если спектр услуг широкий и плотный, экономия может составить 50–70% от прежних расходов. Для ситуативных мероприятий (маски, массаж) экономия – 30–40%. Для стандартного набора (маникюр, педикюр, стрижка, окраска) – не меньше 50%", – привел расчеты эксперт.

Однако для сложных услуг на дому, которые проходят на грани с медицинским вмешательством, попытка сэкономить может стоить жизни, напомнил Бархота.

Нюансы "домашних" мастеров

В текущей ситуации доходы бьюти-бизнеса сильно упали, рассказала Москве 24 руководитель салона красоты Светлана Трофимова.

"Части салонов удалось поднять цены на 15–20% и не закрыться, но это редкость, коснувшаяся малого спектра услуг. Некоторые посетители перестали ходить, но в целом поток держится, люди относятся к росту стоимости услуг с пониманием. При этом некоторые коллеги подняли цены гораздо выше, и клиенты, которым стало дорого у них, нашли альтернативу в других салонах", – рассказала она.

По словам представителя индустрии, сильнее всего дорожают услуги врача-косметолога, что связано с увеличением стоимости препаратов. Также повысилась стоимость услуг парикмахеров – на 20% в зависимости от цены красителей.





Светлана Трофимова руководитель салона красоты Некоторые клиенты уходят к "домашним" мастерам: практически каждый специалист, который трудится в салоне, имеет свою аудиторию и может принимать клиентов в свободное время. Но в их числе есть те, кто экономит на стерилизации оборудования и расходниках, что недопустимо в салоне. Поэтому такие процедуры могут быть опасны. В этом плане качество оказываемой услуги зависит не от ее стоимости, а от внутреннего состояния специалиста: зрелости, ответственности, соотношения жадности и объективной реальности.

Выбирая услуги того же маникюра на дому, эксперт посоветовала уделять внимание стерилизации инструментов. В бытовых условиях редко используют сухожаровые шкафы из‑за их высокого энергопотребления и характерного резкого запаха во время работы. Однако существуют альтернативные устройства. Главное, чтобы клиент мог убедиться: инструменты прошли необходимую обработку, как минимум их продезинфицировали антисептиком.

"Мастера на дому часто покупают самые дешевые гели, а клиенты не знают нужную марку. КНР и Корея сейчас предлагают много продукции, но большинство посетителей не отличают материалы, при этом китайские привлекают специалистов только дешевизной. Поэтому лучше заранее узнать у домашнего мастера, на каких материалах он работает, и посоветоваться с предыдущим специалистом. Тот, кто заинтересован в клиентуре, все расскажет", – пояснила Трофимова.

Она также добавила, что у мастера-парикмахера обязательно должны быть чистые инструменты. Те же чужие волосы в расческе – сигнал, что нужно сиюминутно встать и уйти.





Светлана Трофимова руководитель салона красоты Стоит заранее выяснить, какими красителями будет пользоваться мастер. Если знаете, что вам нужно, покупайте их сами (в магазинах или на маркетплейсах), чтобы не получить подделку. Также мастер делает наценку на расходники, поэтому при самостоятельной покупке можно сэкономить. Но кто-то может отказаться работать с принесенными красками, это вопрос договоренности, все нужно уточнять заранее.

Рекомендация от знакомых значительно повышает доверие к мастеру. В то же время визит к совершенно незнакомому специалисту стоит отложить, лучше сначала собрать о нем больше информации, резюмировала Трофимова.

Ранее специалисты предупреждали в разговоре с Москвой 24, что маникюр при недостаточной обработке инструментов или несоблюдении правил ухода может привести к серьезным последствиям. Подолог Дарья Волкова поясняла, что сама по себе процедура не опасна при использовании стерильных инструментов и правильной обработке порезов. Однако мелкие раны могут возникнуть как из-за низкой квалификации мастера, так и индивидуальных особенностей кожи клиента. В случае повреждения мастер обязан обработать его по нормативам: неспиртовым антисептиком, затем бетадином и наложить стерильную повязку, а также предупредить клиента о необходимости повторять обработку дома в течение трех дней.

Врач-хирург Василина Лесовик отмечала, что порез может нагнаиваться, развиваясь в кожную панарицию, а при отсутствии лечения инфекция способна распространиться глубже, вплоть до костной панариции. В тяжелых случаях не исключена потеря пальца. При появлении нагноения необходимо сразу обратиться к хирургу: в 90% случаев требуется вскрытие очага и удаление содержимого. Сроки восстановления зависят от индивидуального состояния здоровья, рассказала эксперт.

