Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 19:39

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Стоянов спрогнозировал закрытие бьюти-клиник в РФ из-за проблем с оборудованием

Красота требует жертв? Как блокировка зарубежного оборудования скажется на бьюти-индустрии

Косметологическое оборудование перестает работать в России из-за отсутствия доступа к зарубежному программному обеспечению, сообщили СМИ. Изменит ли это бьюти-индустрию в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

"Лицензия слетела"

Фото: 123RF.com/dasha11

Сложности с доступом к зарубежному программному обеспечению (ПО) затронули сферу аппаратной косметологии в России. Из-за блокировок иностранных сервисов начались проблемы в работе популярных устройств для омоложения – Volnewmer, Ultraformer, BBL и других, сообщил ряд СМИ. Эти приборы функционируют не автономно от Сети, а на базе специального ПО, доступ к которому теперь якобы закрыт.

Одна из представительниц бьюти-индустрии опубликовала в Сети видео, где рассказала, что в ее клинике перестал работать корейский аппарат.

Пока мы пытаемся уже в 50-й раз перезагрузить его. Я не понимаю, кому перешел дорогу этот аппарат, что его блокируют, и на нем невозможно работать.
представительница бьюти-индустрии

Однако врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова отметила в разговоре с Москвой 24, что в ее практике блокировок косметологического оборудования пока не было. 

"У нас есть корейский сертифицированный аппарат DOUBLO (SMAS-лифтинг), израильская техника InMode и Lumecca для омоложения, подтяжки овала лица и удаления сосудов, итальянская Deka", – перечислила эксперт.

Она добавила, что все устройства являются дорогостоящими и нормально обслуживаются. Их представительства есть в Москве, и проблем с ними нет.

"Есть американский лазер Palomar, но он всегда был "проблемным". Починить его можно было только в США, что обходилось в довольно большую сумму. Скорее всего, сейчас российские специалисты не будут использовать американские системы, которые могут отключить из-за санкций", – подчеркнула Егорова.

Финал близок?

Фото: depositphotos/belchonock

При этом основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в беседе с Москвой 24 отметил, что под блокировку в России сейчас может попасть достаточно много представительств и дистрибьюторских компаний медицинского оборудования. В частности, из Южной Кореи, США, Италии, Франции и других европейских компаний.

Клиникам, которые не успели перейти на другой софт, нужно или идти к дистрибьюторам, у которых работает ПО, или переходить на российские решения.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

При этом существует отечественная компания, которая представляет несколько лазерных брендов. У них свое программное обеспечение, поэтому проблем с оборудованием нет, уверен эксперт.  

При этом Стоянов считает, что программы бьюти-клиник, наряду с медицинскими учреждениями, должны быть занесены в "белые списки", потому что блокировки действительно являются проблемой. 

"Число салонов уже сокращается: по моим оценкам, в настоящее время в Москве закрывается 5–7% подобных заведений", – указал эксперт.

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова также подтвердила в беседе с Москвой 24, что индустрия красоты действительно сталкивается с трудностями в обслуживании.

"Из-за сбоя в Сети или отсутствия прямой работы с производителями используемые аппараты могут быть заблокированы. Либо другой вариант: техника требует обновления системы, и без доступа к этим файлам она автоматически блокируется", – отметила эксперт. 

При этом оборудование находится в рабочем состоянии, но использовать его невозможно, добавила она.

На мой взгляд, в связи с этим индустрия красоты понесет огромные потери, потому что техника очень дорогая. Представьте, что у вас в гараже два автомобиля премиального класса, но на них невозможно ездить. Здесь такая же история. 
Надежда Вищипанова
врач-косметолог, кандидат медицинских наук

Вищипанова предположила, что со временем оборудование начнут постепенно менять. Частично клиники уже сейчас переходят на корейско-китайский рынок, заключила она.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика