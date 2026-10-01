"Новости дня": москвичам старшего возраста напомнили об опасности свиного гриппа

Москвичам старшего возраста напомнили об опасности свиного гриппа. В Роспотребнадзоре предупредили, что пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями сложнее переносят эту инфекцию и болезнь у них протекает тяжелее.

Симптомы напоминают обычный грипп – головная боль, высокая температура, кашель и насморк. В отличие от привычной простуды, свиной грипп может вызывать пневмонию и острую дыхательную недостаточность. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили о важности прививки, которая является главной профилактикой свиного гриппа.

Подробнее – в программе "Новости дня".