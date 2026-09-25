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25 сентября, 07:45

Общество

Москвичи могут потребовать неустойку в случае опоздания курьера службы доставки еды

Москвичи могут потребовать неустойку в случае опоздания курьера службы доставки еды

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Москвичи могут потребовать неустойку в случае опоздания курьера службы доставки еды. По закону можно рассчитывать на возврат 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки.

Чтобы получить компенсацию, нужно направить сервису письменную претензию через службу поддержки или по электронной почте. К обращению следует приложить доказательства: скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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