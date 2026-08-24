Сервис доставки оставил сотни москвичей без оплаченной еды

Сотни москвичей остались без оплаченных заказов из сервиса доставки правильного питания. Клиенты сообщают, что деньги за заказы списали, но продукты им не доставили.

На проблемы также жалуются сотрудники компании. По их словам, выплаты прекратились в мае, а задолженность за работу за конец мая и начало июня до сих пор не погашена. Часть сотрудников обратилась за юридической помощью.

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