24 августа, 13:15Общество
Сервис доставки оставил сотни москвичей без оплаченной еды
Сотни москвичей остались без оплаченных заказов из сервиса доставки правильного питания. Клиенты сообщают, что деньги за заказы списали, но продукты им не доставили.
На проблемы также жалуются сотрудники компании. По их словам, выплаты прекратились в мае, а задолженность за работу за конец мая и начало июня до сих пор не погашена. Часть сотрудников обратилась за юридической помощью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.