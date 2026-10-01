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01 октября, 07:15

Общество

В Москве курьер уронил пиццу, собрал обратно и повез клиенту

В Москве курьер уронил пиццу, собрал обратно и повез клиенту

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Москвичи обсуждают видео с курьером, который уронил пиццу на пол, а затем собрал ее обратно в коробку. На кадрах видно, как доставщик складывает кусочки.

Эксперты советуют при получении заказа проверять состояние упаковки и содержимое. Если пицца или другая еда повреждена, от заказа можно отказаться и обратиться в службу поддержки. В таких случаях клиенту, как правило, доставляют новый заказ или возвращают деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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