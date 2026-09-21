Специалисты оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве как стабильную

В Москве специалисты оценивают ситуацию с ОРВИ и гриппом как стабильную, однако в соцсетях обсуждают случаи заболеваний без высокой температуры.

Врачи отмечают, что так могут протекать разные вирусные инфекции, а отдельного диагноза "холодная простуда" не существует. При этом отсутствие жара не позволяет определить конкретный вирус или тяжесть заболевания.

Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности в сезон повышенной заболеваемости и сделать прививку от гриппа. В Роспотребнадзоре сообщили, что актуальные вакцины соответствуют действующим штаммам вируса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.