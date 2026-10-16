Собянин: в Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга

Первую в России операцию по трансплантации фрагмента спинного мозга провели специалисты Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Хирургическое вмешательство продолжалось 12 часов. Операцию провели пациенту с тяжелым повреждением спинного мозга и позвоночника, параличом и нарушением функций тазовых органов.

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