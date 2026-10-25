Температура в Москве превысила климатическую норму на 8 градусов. В воскресенье, 25 октября, воздух в столице может прогреться до 15 градусов, что близко к рекорду 103-летней давности.

В 1923 году в этот день максимальная температура составила 14,9 градуса. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, москвичей ждут последние теплые дни золотой осени. Осадков не ожидается.

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