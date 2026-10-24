"Качество жизни": терапевт назвал главные ошибки при лечении ОРВИ

Как правильно лечить ОРВИ и грипп в домашних условиях? В каких случаях нужны противовирусные препараты и когда их следует начинать принимать?

Чем лечить насморк, боль в горле и кашель? Можно ли одновременно принимать несколько средств от простуды? Когда антибиотики действительно необходимы, а когда они бесполезны?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением Никита Миронов.