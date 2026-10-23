Сотни туристов не смогли выехать из России из-за фото с ретушью на загранпаспорт

Сотни туристов за последние полгода не смогли выехать из России из-за слишком красивых фотографий в загранпаспорте. Речь идет о документах старого образца. Для них можно просто прислать готовое фото.

Любители креатива решили подключить фотошоп. Они присылают "улучшенные версии" себя: уменьшают нос, увеличивают губы и убирают родинки. Однако даже таких небольших различий между реальным лицом и цифровой фантазией достаточно, чтобы стать временно невыездным.

В МВД напомнили, что для документов художественный портрет не подойдет. Нужно использовать фото без ретуши и фильтров.

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