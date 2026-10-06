Адвокат рассказала, на что могут рассчитывать обманутые турагентством клиенты

Уголовное дело возбудили после обращений пострадавших туристов из Сергиева Посада. Люди заплатили турагентству за путевки, но в последний момент узнали, что туры оформлены не были. Ситуацию прокомментировала адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Смогут ли туристы взыскать всю стоимость тура? Какие дополнительные расходы также можно включить в требования? Имеет ли смысл ждать развития уголовного дела или параллельно уже сейчас обращаться в суд?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

