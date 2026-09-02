В Москве задержан мужчина, который избил пассажира в метро. Драка произошла в поезде в перегоне в сторону станции "Китай-город".

Конфликт между двумя мужчинами начался со словесной перепалки. Потом агрессивный пассажир нанес потерпевшему удар головой и несколько ударов кулаком. О потасовке сообщили очевидцы. Пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен вред средней тяжести.

Подозреваемым оказался 27-летней житель Перми. Его задержали на Профсоюзной улице сотрудники патрульно-постовой службы полиции на Московском метрополитене. Возбуждено уголовное дело.

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