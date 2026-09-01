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Новости

01 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали мужчину, избившего пенсионера сковородкой

"Московский патруль": в столице задержали мужчину, избившего пенсионера сковородкой

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В Москве задержали мужчину, который избил пенсионера сковородкой. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пенсионер сделал замечание молодому человеку в торговом зале из-за того, что тот нецензурно выражался. Мужчина схватил со стеллажа сковородку и набросился с ней на пожилого покупателя. Потерпевший успел выбежать на улицу за помощью.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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