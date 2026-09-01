01 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в столице задержали мужчину, избившего пенсионера сковородкой
В Москве задержали мужчину, который избил пенсионера сковородкой. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пенсионер сделал замечание молодому человеку в торговом зале из-за того, что тот нецензурно выражался. Мужчина схватил со стеллажа сковородку и набросился с ней на пожилого покупателя. Потерпевший успел выбежать на улицу за помощью.
Подробнее – в программе "Московский патруль".