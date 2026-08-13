Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 06:15

Транспорт

Верховный суд постановил устанавливать личность водителя перед наказанием

Верховный суд постановил устанавливать личность водителя перед наказанием

"Московский патруль": суд в столице продлил арест организаторам аферы с консуматоршами

"Московский патруль": столкнувшую с балкона дочь женщину арестовали в Подмосковье

"Московский патруль": адвокатов блогера Митрошиной приговорили к 4 годам колонии

Выбросившую дочь с балкона жительницу Сергиева-Посада арестовали

"Московский патруль": блогер Валерия Чекалина обжалует приговор суда

Адвокаты блогера Лерчек обжаловали приговор

"Московский патруль": в столице осудили пенсионерку за попытку наемного убийства мужа

Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры каймана, удава и лису

Суд запретил москвичке держать дома удава, лису и каймана

Верховный суд постановил, что привлекать водителя к административной ответственности можно только при документальном подтверждении его личности за рулем.

Такое решение суд принял по делу жителя Новосибирской области, которого лишили прав после того, как другой человек назвался его именем.

Позднее выяснилось, что за рулем находился брат владельца автомобиля. Верховный суд отменил постановление и подтвердил, что ответственность должна быть персональной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судытранспортвидеоНаиль ГубаевПолина БрабецАртем Смахтин

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика