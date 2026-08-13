Верховный суд постановил устанавливать личность водителя перед наказанием

Верховный суд постановил, что привлекать водителя к административной ответственности можно только при документальном подтверждении его личности за рулем.

Такое решение суд принял по делу жителя Новосибирской области, которого лишили прав после того, как другой человек назвался его именем.

Позднее выяснилось, что за рулем находился брат владельца автомобиля. Верховный суд отменил постановление и подтвердил, что ответственность должна быть персональной.

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