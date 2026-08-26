Москвичка передала мошенникам 75,5 млн рублей

Москвичка передала мошенникам 75,5 миллиона рублей. Женщине сообщили о фиктивной доверенности, а затем позвонили от имени сотрудников банка и правоохранительных органов.

Злоумышленники заявили, что персональные данные жертвы якобы оказались у посторонних, а ее сбережения могут похитить и на ее имя могут оформить кредиты. Поверив мошенникам, москвичка сняла деньги со счетов и передала наличные курьерам, которых считала сотрудниками банка. Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств преступления.

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