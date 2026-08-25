Курьера телефонных мошенников задержали в Подмосковье

Полицейские задержали в Подмосковье 30-летнего уроженца Хабаровского края, который работал курьером на телефонных мошенников. По версии следствия, он входил в преступную группу, обманувшую жительницу Балашихи.

В апреле аферисты вынудили женщину передать курьеру 1,7 миллиона рублей. Задержанный рассказал, что сам попал под влияние мошенников. Он забирал деньги у граждан, конвертировал их в криптовалюту и переводил на счета аферистов.

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