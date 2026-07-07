Жители столицы сняли на видео детей на крыше 45-этажного дома

В Москве и Подмосковье участились случаи проникновения подростков на крыши жилых домов. Жители столицы сняли на видео, как дети забираются на 45-этажный дом, выполняют трюки у самого края и сидят, свесив ноги с карниза.

В одном из столичных жилых комплексов дети превратили кровлю в игровую площадку, а в Барвихе школьников несколько вечеров подряд замечали на крыше многоэтажки. По словам местных жителей, такие прогулки происходят регулярно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.